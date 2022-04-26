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رئيس تويتر التنفيذي للموظفين: مستقبل الشركة ضبابي

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(آيستوك)

رئيس تويتر التنفيذي للموظفين: مستقبل الشركة ضبابي

العربية.نت، وكالات

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بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر، أعلن رئيس تويتر التنفيذي باراج أجراوال أن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي.

أتى ذلك خلال اجتماع مع الموظفين الاثنين على مستوى الشركة، وفق رويترز.

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وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

لا خطط حالياً

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أجراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.

غير أنه كشف لهم أنه ليست هناك خطط حالياً لتسريح عاملين.

44 مليار دولار

يذكر أن إيلون ماسك كان توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الاجتماعية بسعر 54,20 دولاراً للسهم، ما يجعل قيمتها الاجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر الاثنين في بيان.

وبذلك، أصبح مالك مجموعة تيسلا والرجل الأغنى في العالم مالكا للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الانسانية"، بحسب ما ورد في البيان.

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