"ضبابية" وأسئلة بلا أجوبة.. أسرار أول اجتماع داخل "تويتر"

قال رئيس "تويتر" التنفيذي باراج أجراوال للموظفين، الاثنين، إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع إتمام صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.

كان أجراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه "رويترز".

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ووافق مجلس إدارة "تويتر" على عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار. وأعلن رئيس مجلس إدارة "تويتر" أن عرض ماسك هو الأفضل لحاملي الأسهم.

وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي "تويتر" في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجّل أجراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك، غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.

كما أكد أجراوال بالقول "لا نعرف إذا كان سيتم استعادة حساب دونالد ترمب، ولا نعرف من سيكون المدير التنفيذي القادم، ولا نعرف ماذا سيكون توّجه المنصة بعد الصفقة".

ورفض البيت الأبيض التعليق على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض "قلقنا ليس جديدا"، مضيفة أن هذه المنصات في حاجة لأن تخضع للحساب.

ومضت تقول: "تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل "تويتر" وآخرين، في نشر معلومات مضللة".

لكنها استدركت قائلة إن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.