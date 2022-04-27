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مفاجأة.. مليار دولار يدفعها ماسك لتويتر كشرط جزائي بهذه الحالة

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Elon Musk’s Twitter account is seen on a smartphone in front of the Twitter logo in this photo illustration taken on April 15, 2022. (Reuters)
تعبيرية
تويتر

مفاجأة.. مليار دولار يدفعها ماسك لتويتر كشرط جزائي بهذه الحالة

إفصاح لتويتر يكشف أن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم

العربية.نت، رويترز

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قالت "تويتر" في إفصاح، الأربعاء، إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطا جزائيا قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقدا.

وقال الإفصاح إن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.

كانت "تويتر" قالت الاثنين إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.

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وقال الإفصاح إن "تويتر" سيتعين عليه دفع نفس الغرامة إذا تخلى عن الاتفاق وفق ظروف معينة.

كما كشف الإفصاح عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر. ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.

كان ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد توصل لاتفاق يوم الاثنين لشراء "تويتر" في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.

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