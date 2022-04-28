تحذير لمستخدمي "غوغل كروم".. 30 ثغرة أمنية وتهديد خطير

حذرت شركة الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية العملاقة "غوغل"، مليارات المستخدمين الذين يستعملون المتصفح "غوغل كروم"، من أن الأخير تعرض للاختراق من طرف قراصنة الإنترنت.
فقد كشف عملاق محركات البحث عن 30 ثغرة أمنية جديدة في المتصفح الشهير، من بينها 7 تهديدات تمثل خطرا كبيرا على المستخدمين، وفق ما نقلته "ديلي ميل".
كما أشارت الشركة إلى العمل على إصدار تحديث في الأيام المقبلة لمعالجة الثغرات الأمنية، التي تؤثر على مستخدمي أنظمة التشغيل "ويندوز"، و"ماك أو أس"، و"لينكس".
وليس من الواضح من هي الجهة التي تقف وراء الاختراق، وما إذا كان أمن المستخدمين تعرض للخطر.
وقالت "غوغل" إنها لن تكشف مزيدا من التفاصيل حول الاختراق الأمني، حتى يتم إصلاح العيوب بالنسبة إلى غالبية المستخدمين.
هذا ويمكن للمستخدمين تحديث المتصفح يدويا من خلال الإعدادات، لكن المتصفح "غوغل كروم" سيجري تحديثه تلقائيا خلال الأيام المقبلة.
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