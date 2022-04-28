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بهذه الوصفة الفتاكة.. سيتحدى فيسبوك تيك توك

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فيسبوك ، تيك توك (آيستوك)

بهذه الوصفة الفتاكة.. سيتحدى فيسبوك تيك توك

دبي - العربية.نت

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يبدو أن شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وانستغرام وغيرها من منصات التواصل، تعمل جاهدة لمواجهة منافستها تيك توك.

ولمواجهة هذا التحدي المستمر من تيك توك، والتي وصفها الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكبيرغ بأنها تهديد متزايد، قالت الشركة إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فاعلية للتوصية بالمحتوى للمستخدمين من جميع أنحاء الشبكة الاجتماعية.

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ويعني هذا أن فيسبوك سيعمل مثل تيك توك على خاصية (for you feed) والذي يخدم محتوى المستخدمين بناءً على اهتماماتهم على النحو الذي تحدده خوارزمية الشركة، وليس الحسابات التي يتابعونها.

خاصية Reels

فقد قامت ميتا في السابق بتوسيع خاصية تنسيق الفيديو القصير الخاص بها، والمعروف باسم Reels، وفق "وول ستريت جورنال".

وقال زوكربيرغ إن الذكاء الاصطناعي للشركة سيكون بمثابة "محرك اكتشاف يمكنه أن يُظهر لك جميع المحتويات الأكثر إثارة للاهتمام التي شاركها الأشخاص عبر نظامنا".

reels insta
reels insta

يشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل ميتا ارتفاعاً طفيفاً في مستخدميها يومياً إلى 1.95 مليار، مقارنة بـ 1.93 مليار في فبراير.

وفي الربع الماضي، انخفضت قاعدة المستخدمين النشطين يومياً للشركة بمقدار مليوني مستخدم، وهي المرة الأولى التي تُبلغ فيها الشركة عن انخفاض في عدد المستخدمين.

انخفاض مستخدمي ميتا

وكان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو تأثير المنافسة المتزايدة من تيك توك التابعة لشركة بايت دانس، والتي تقدم مقاطع فيديو قصيرة للمستخدمين.

في حين استجابت ميتا لتهديد تيك توك من خلال توسيع توفير خاصية الفيديو القصير الخاص بها، والمعروف باسم Reels.

تيك توك (شترستوك)
تيك توك (شترستوك)

وفي الربع الماضي، أفادت الشركة أنه في حين أن Reels هو الآن تنسيق المحتوى الأسرع نمواً للشركة، كان تيك توك ينمو بشكل أسرع رغم ذلك.

يذكر أن تطبيق تيك توك يلقى رواجا واسعا لدى الشباب حول العالم، لاسيما أنه يشارك عادة فيديوهات قصيرة طريفة أو راقصة، فيما تعرض فيسبوك خلال الأشهر الماضية إلى حملة انتقادات واسعة، لا بل تحقيقات في الكونغرس الأميركي، تتعلق باستغلال المستخدمين وبياناتهم.

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