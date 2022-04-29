بعد تعطله في عدة دول.. "واتساب" يكشف سبب انقطاع خدمته

بعد تعطله في عدة دول حول العالم أمس الخميس، أكد تطبيق التواصل الشهير "واتساب"، الجمعة، أنه أصلح أعطالا فنية أدت إلى انقطاع خدمته في مناطق عدة.
وذكر موقع (Downdetector) المعني بمتابعة حالة المنصات الرقمية الشهيرة، أنه جرى تسجيل أكثر من 41 ألف انقطاع في خدمة "واتساب" مساء أمس.
كما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة، أن معظم الانقطاعات في خدمة "واتساب" ببريطانيا حدثت في لندن ومانشستر وبرمنغهام.
You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022
لكن المشكلة تعدت حدود بريطانيا، فقد جرى تسجيل انقطاعات في خدمة "واتساب" في دول عدة حول العالم، مثل الولايات المتحدة، حيث اعترف "واتساب" بوجود مشكلة وقال إنه يعمل من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها.
وبدا أن تطبيق "فيسوك" هو الآخر واجه مشكلات تقنية لكن على نطاق أقل، فقد تحدث نحو 200 مستخدم فقط عن صعوبات في استخدام الموقع الأزرق في الوقت نفسه.
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