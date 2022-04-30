تخفيض رواتب وتسريحات.. زوبعة في تويتر بسبب ماسك

لا تزال تداعيات الصفقة التي أبرمها إيلون ماسك لشراء شركة التواصل الاجتماعي تويتر تتوالى.

فقد سعى الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال إلى تهدئة غضب الموظفين الجمعة خلال اجتماع على مستوى الشركة، حيث طالب الموظفون بإجابات حول كيفية تخطيط المديرين للتعامل مع التخارج الجماعي المتوقع بسبب ماسك، وفق رويترز.

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جاء الاجتماع بعد أن انتقد ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الذي أبرم صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، مراراً وتكراراً ممارسات الإشراف على المحتوى في تويتر ومسؤولة تنفيذية رفيعة معنية بوضع سياسات الخطاب والسلامة.

الاحتفاظ بالموظفين

وفي الاجتماع الداخلي، أعلن مسؤولون تنفيذيون أن الشركة ستتابع معدل تناقص الموظفين يومياً، لكن من السابق لأوانه معرفة كيف ستؤثر صفقة الاستحواذ مع ماسك على الاحتفاظ بالموظفين.

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن ماسك أبلغ البنوك التي ستمول الصفقة أنه سيخفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، غير أن التخفيضات في التكاليف لا تزال غير واضحة بدقة. وقال أحد المصادر إن ماسك لن يتخذ قرارات بشأن تخفيض الوظائف قبل أن يصبح مالك تويتر.

كما وجه أحد الموظفين سؤالاً لأجراوال تمت قراءته بصوت عال أثناء الاجتماع قائلاً: "لقد سئمت من سماع الحديث عن قيمة المساهمين والواجب الائتماني. ما هي أفكارك حول الاحتمال الكبير جداً بأن الكثير من الموظفين سيفقدون وظائفهم بعد إتمام الصفقة؟".

تهتم دائماً بموظفيها

فأجاب أجراوال أن تويتر تهتم دائماً بموظفيها وستواصل القيام بذلك. وقال: "أعتقد أن مؤسسة تويتر المستقبلية ستستمر في الاهتمام بتأثيرها على العالم وعلى عملائها".

وأوضح مسؤولون تنفيذيون خلال الاجتماع أن معدل تناقص الموظفين لم يتغير مقارنة بالمستويات التي سبقت أنباء اهتمام ماسك بشراء الشركة.

زعزعة استقرار أعمال تويتر

إلى ذلك قال الموظفون للمديرين التنفيذيين إنهم يخشون أن يؤدي "سلوك ماسك غريب الأطوار" إلى زعزعة استقرار أعمال تويتر، وإلحاق الضرر بها مالياً، بينما تستعد الشركة لمخاطبة عالم الدعاية في عرض تقديمي الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك.

وسأل أحد الموظفين: "هل لدينا استراتيجية على المدى القريب حول كيفية التعامل مع المعلنين الذين يسحبون الاستثمار".

فيما أكدت سارة بيرسونيت، كبيرة مسؤولي العملاء في تويتر، أن الشركة تعمل على التواصل بشكل متكرر مع المعلنين وطمأنتهم "بأن الطريقة التي نخدم بها عملائنا لن تتغير".

لا ثقة تذكر

وبعد الاجتماع، قال موظف في تويتر لرويترز إنه لا توجد ثقة تذكر فيما يقوله المسؤولون التنفيذيون. وأضاف: "كلام العلاقات العامة لا يجدي. قالوا لنا ممنوع التسريب وقوموا بعمل تفتخرون به، لكن لا يوجد حافز واضح للموظفين للقيام بذلك"، مشيراً إلى أن مكافآت الموظفين غير التنفيذيين تم تحديد سقف لها الآن بسبب هذه الصفقة.

وخلال الاجتماع، حث أجراوال الموظفين على توقع التغيير في المستقبل في ظل القيادة الجديدة، وأقر بأن الشركة كان يمكن أن تسجل أداء أفضل على مر السنين.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، نشر ماسك على تويتر انتقادات لكبيرة محامي تويتر فيجايا جادي المخضرمة في تويتر والتي تحظى باحترام واسع في وادي السيليكون. وأثار هجوم ماسك وابلاً من المضايقات عبر الإنترنت التي استهدفتها.