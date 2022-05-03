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بهذه الحيلة.. تختفي تماما عن واتساب دون أن تحذفه!

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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

بهذه الحيلة.. تختفي تماما عن واتساب دون أن تحذفه!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم يعد الاختفاء عن تطبيق واتساب أمراً مستحيلاً لهؤلاء الراغبين في تجنب أصدقائهم أو زملائهم وأخذ استراحة من الدردشة دون إلغاء التطبيق أو حذفه.

فقد سمحت ميزات الخصوصية للأجهزة المحمولة للمستخدمين بإخفاء أنفسهم إذا كانوا يريدون ذلك بهذه الخطوات البسيطة.

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وهناك طرق للخروج من التطبيق دون الحاجة إلى حذفه، وفقاً لتقارير Sprout Wired.

الخطوة الأولى

للقيام بذلك، يمكن للمستخدم الوصول إلى علامة تبويب التطبيقات والعثور على WhatsApp.

ويمكنهم بعد ذلك النقر على رمز المراسلة وتحديد "فرض الإيقاف" "force stop".

واتساب
واتساب

تعطيل بيانات الخلفية

ثم على نفس الشاشة، يمكن للمستخدم النقر على منطقة بيانات الجوال وتعطيل "بيانات الخلفية" "background data".

وتعمل هذه العملية فقط عند الاتصال ببيانات الجوال وليس بشبكة wifi.

بدورها أفادت Sprout Wired أنه بعد إجراء الإجراء، لا يتلقى المستخدم رسائل حتى عند تشغيل 4G.

واتساب (آيستوك)
واتساب (آيستوك)

تعطيل مؤقت

كما يمكن أيضا تعطيل التطبيق مؤقتاً، وهو ما يمكن القيام به في علامة التبويب "مساعدة" " help".

يذكر أن المستخدم يحتاج إلى إبلاغ التطبيق بفقد أجهزته حتى تتمكن الشركة من إلغاء ربط الحساب. وهناك فترة سماح مدتها 30 يوماً لإعادة تنشيط الحساب.

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