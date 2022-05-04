عليك حذفها حالاً.. احذر هذه الرسائل الثلاث في "واتساب"

يعتبر تطبيق "واتساب" الشهير، هدفاً رئيسياً للمخترقين والمحتالين، لذا فإن اكتشاف العلامات التحذيرية التي تدل على وجود رسائل خطيرة، يمكن أن يساعدك على البقاء في مأمن من أي مخاطر محتملة.

وفي هذا الشأن، قال أخصائي الأمن في شركة كومباريتيك للتكنولوجيا، برايان هيغينز، إن رسائل الاحتيال غالباً ما تأتي من أرقام غير معروفة، وعادة ما تأتي على شكل رسائل رسمية تدعي تقديم دعم تقني لمشكلة مزيفة، أو رسائل تدعي أن المستخدم فاز بجائزة ما، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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لذلك احذر فتح هذه الرسائل الثلاث حال وصولها على "واتساب"، وهي كالتالي:

1- قم بحذف الرسائل الواردة من جهات اتصال غير معروفة تحاول حثك على التفاعل، خاصة إذا كانت تستخدم لغة ركيكة أو قواعد لغوية خاطئة، لأنها عادة تكون مترجمة من لغات أخرى إلى لغتك الأم عبر مترجم غوغل.

كما أن الأمر نفسه ينطبق على الرسائل الواردة من جهات اتصال معروفة ولكنها تبدو مختلفة عن المعتاد.

هدايا مجانية

2- إياك والتفاعل مع الرسائل ذات العروض غير المرغوب فيها مثل الهدايا المجانية أو الحسومات، حتى لو بدا أنها تأتي من علامة تجارية مرموقة خاصة إذا طلبوا منك تقديم تفاصيل شخصية.

روابط ضارة

3- تجنب الرد على أي رسائل تتضمن روابط قابلة للنقر لم تكن تتوقع تلقيها.

ولتفحص الرابط، يمكنك كتابته يدوياً في متصفح آخر. قد يستخدم المهاجمون أحرفًا خاصة في الرسالة لإخفاء رابط ضار يبدو للوهلة الأولى كموقع مألوف أو حسن السمعة.