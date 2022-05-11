بعد أكثر من 20 عاما من إطلاقه.. أبل توقف تصنيع هذا المنتج
سيكون متوفرا حتى نفاذ المعروض
ستوقف شركة أبل إنتاج آيبود بعد أكثر من 20 عاما من إطلاق الأجهزة التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة ودشنت انطلاقتها الصاروخية لتصبح أكبر شركة في العالم.
وقالت أبل في منشور على مدونة الثلاثاء إن جهاز آيبود تاتش، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوفرا حتى نفاذ المعروض.
ومنذ إطلاقه في عام 2001، واجه آيبود سيلا من مشغلات الموسيقى المنافسة قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت، ومع صعود نجم أجهزة آيفون ضمن مجموعة أبل نفسها.
وخضع آيبود للعديد من التحديثات منذ إطلاقه، وتم إصدار النسخة التي يجري استخدامها حتى الآن- آيبود تاتش- في عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق آيفون.
وتوقفت أبل عن الإعلان عن مبيعات آيبود في عام 2015.
-
سفير السعودية بالمغرب يكشف تفاصيل واقعة المواطن التائهعبد الله الغريري: لم تظهر على الشاب أي مشكلات صحية خلال تواجده بالسفارة وإن بدا عليه بعض التشتت الذهني السعودية
-
مصر.. تحقيق عاجل بواقعة إهمال طبي ووفاة مريضةتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب.. و5 ساعات دون إسعاف مصر
-
لافروف بالجزائر.. وهذا فحوى الزيارةبوتين يدعو تبون لزيارة روسيا المغرب العربي