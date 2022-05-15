آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره نهاية السنة

قد يصل جهاز Apple TV من شركة آبل الذي ينافس أجهزة أمازون وRoku إلى السوق بحلول نهاية العام، ووفقًا للمحلل مينغ تشي كو في تغريدة، فإن الشركة تطلق جهاز Apple TV جديدا يعمل على تحسين هيكل التكلفة في النصف الثاني من عام 2022.

ولا توفر تغريدة كو معلومات حول موضع هذا الجهاز الجديد في تشكيلة Apple TV. وتبيع آبل حاليًا نموذجين من Apple TV.

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ويأتي نموذج Apple TV 4K بسعة 32 غيغابايت و64 غيغابايت ويباع بسعر 179 دولارا و199 دولارا على التوالي.

وبصرف النظر عن تشكيلة Shield من شركة إنفيديا، لا يوجد جهاز بث لديه نفس الدعم لمجموعة كبيرة من معايير وتنسيقات المسرح المنزلي التي يقدمها Apple TV 4K. ويتم الإشادة به بشكل خاص لقدراته في مجال بيانات تعريف العرض الموسعة EDID.

وتوضح بيانات تعريف العرض الموسعة EDID لأجهزة البث أو مشغلات البلو راي أو أي جهاز آخر بنوع الشاشة التي قمت بتوصيله بها.

وقد تحاول الأجهزة التي تدعم بيانات تعريف العرض الموسعة EDID السيئة تشغيل محتوى HDR عندما يتعذر على التلفاز دعمه. كما أنها قد تعتقد أن جهاز التلفاز غير قادر على دعم HDR وتحرمك من النطاق الديناميكي.

ويمكن أن تكون أمازون و Roku والكثير من أجهزة البث مختلفة في هذا المجال، حيث إنها تعطي التلفاز أفضل إشارة جودة يمكنه التعامل معها من أي مصدر بث معين.

ويشترك نموذج Apple TV HD الأكثر ملاءمة للميزانية في نفس التعامل مع EDID. ولكن يفتقر إلى العديد من الأمور الأخرى التي تجعل من Apple TV 4K أمرًا ضروريًا للمهتمين بالمسرح المنزلي. ويدعم هذا النموذج دقة تصل إلى 1080 بكسل فقط، وبسعر 149 دولارا.

ويمثل هذا الأمر مشكلة لشركة آبل، التي تريد بيع خدماتها لك، بما في ذلك Apple Fitness وApple TV Plus.

الأرخص سعرًا

عملت الشركة مع مزودي أجهزة البث الأخرى وصانعي التلفاز لجلب هذه المنتجات عبر أجهزتهم. ولكن هذا التحرك لا يكفي للتنافس مع أجهزة أمازون و Roku.

وتوفر شركتا أمازون و Roku أجهزة بث بسعر أقل من 50 دولارا، ولديها معظم إمكانيات Apple TV HD بسعر 149 دولارا.

ولا تمتلك الشركة منتج Stick يمكنه منافسة أجهزة البث من فئة Stick في نطاق 50 دولارا، مثل Streaming Stick 4K من Roku أو Chormcast من غوغل أو Fire TV Stick من أمازون.

ويعد الافتقار إلى جهاز أرخص ثغرة كبيرة في تشكيلة منتجات آبل، ومن المحتمل أن يعيق نموها في السوق. ونتيجة لذلك يمكن للشركة جذب المستخدمين عبر منتج Apple TV Stick في حال كان سعره يبدأ من 99 دولارا أو أقل مع دعم AirPlay 2 وEDID.

وتم تحديث Apple TV 4K الحالي آخر مرة في شهر مارس 2021 بمعالج جديد وترميز فيديو أفضل وجهاز تحكم محسن.

ومع ذلك، لم يتغير تصميمه منذ سنوات عديدة وهو أغلى بكثير من منافسيه. كما أنه يفتقد إلى ميزات مثل دعم سيري الدائم ومعدل تحديث 120 هرتز.