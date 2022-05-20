كندا تحظر إنشاء شركة هواوي الصينية لشبكات الجيل الخامس

قررت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظر استخدام تقنيات هواوي الصينية في شبكات الهاتف المحمول الكندية من الجيل الخامس.

وتطوير شبكات الجيل الخامس أو الجي 5 سيمنح الجمهور اتصالات أسرع عبر الإنترنت ويوفر سعة بيانات هائلة لتلبية الطلب النهم حيث يرتبط المزيد والمزيد من الأشياء بالإنترنت والابتكارات مثل الواقع الافتراضي والألعاب الغامرة والمركبات ذاتية القيادة.

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لطالما ضغط النقاد، بمن فيهم المحافظون المعارضون، على الليبراليين لحرمان هواوي من أي دور في بناء البنية التحتية للجيل الخامس في البلاد، قائلين إن ذلك سيسمح لبيكين بالتجسس على الكنديين بسهولة أكبر.

وأكد هذه الخطوة المتحدث باسم وزير السلامة العامة الكندي.

وتعد هواوي أكبر مورد عالمي لأجهزة الشبكات لشركات الهاتف والإنترنت. لقد كانت رمزًا لتقدم الصين في أن تصبح قوة عالمية تكنولوجية - وموضوعًا لأمن الولايات المتحدة ومخاوف إنفاذ القانون.

ويقول بعض المحللين إن الشركات الصينية انتهكت القواعد والأعراف الدولية وسرقت التكنولوجيا.

وأكملت الصين والولايات المتحدة وكندا ما كان عمليا عملية تبادل سجناء عالية المخاطر العام الماضي شملت مسؤولة تنفيذية بارزة من هواوي متهمة بالاحتيال.

وسجنت الصين اثنين من الكنديين بعد فترة وجيزة من اعتقال كندا منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز وابنة مؤسس الشركة، بناءً على طلب تسليم من الولايات المتحدة.

ووصفت العديد من الدول تصرف الصين بأنه "سياسة الرهينة"، في حين وصفت الصين التهم الموجهة إلى هواوي ومنغ بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في الصين.