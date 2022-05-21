بهذه الطرق تكتشف المصدر الأصلي للصور على الإنترنت!

تكثر الأخبار الكاذبة والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تعتبر معرفة مصادر الصور المنتشرة على الإنترنت إحدى الوسائل التي تمكننا من تجنب الوقوع في فخ هذه الأخبار والحسابات الزائفة، على سبيل المثال إذا أرسل أحدهم طلب صداقة لك، وأردت أن تعرف ما إذا كانت الصور المنشورة على الحساب هي صوره بالفعل أم لا، تستطيع ببساطة اكتشاف مصدر الصورة من خلال أحد البرامج التالية:

Google Images

يعتبر Google Images المصدر الأساسي للبحث عن الصور على الإنترنت، وهذا بفضل الشهرة العالمية الكبيرة للعلامة التجارية لمحرك البحث الرئيسي على الإنترنت.

مادة اعلانية

بإمكان Google Images إجراء عمليات البحث بناء على الصورة التي تحملها من على جهاز الكمبيوتر أو تأخذها من مكان آخر على شبكة الإنترنت. لإجراء بحث عكسي للصورة، ستحتاج إلى النقر على أيقونة الكاميرا على الجانب الأيمن من صندوق البحث.

يمكنك عندئذ النقر على لصق عنوان URL للصورة (إذا كنت تريد البحث عن صورة موجودة في مكان ما على الإنترنت)، أو انقر على تحميل صورة (لاختيار صورة من على جهازك)، أو اسحب صور مستكشف الملفات إلى المتصفح. أياً كان خيارك سترى مجموعة من النتائج على الصفحة، تتضمن الصور المطابقة بصرياً.

من المرجح أن ترى في أعلى النتائج المصدر الأصلي للصورة، إذا تمكن غوغل من إنجاز المهمة المطلوبة. وإذا لم ينجح ستحتاج إلى التحقق من النتائج الموجودة في قسم الصفحات التي تحتوي على صور مطابقة. سيمنحك ذلك بعض الأفكار عن المصدر المحتمل للصورة، وأين استُخدمت مؤخراً. من المفترض أن يظهر المصدر الأصلي في ترتيب مرتفع نسبياً في قائمة النتائج.

Bing Visual Search

إذا جرّبت هذا البرنامج ستجد أن Bing Visual Search جدير بالتجربة من أجل التعرف على الصور.

يمكنك سحب صور إلى المتصفح، أو تحميلها من على جهاز الكمبيوتر، أو حتى التقاط صورة بجهازك، وبعد ذلك سيجوب محرك البحث أنحاء الإنترنت للعثور على صور مطابقة، بما في ذلك الصورة الأصلية.

سيظهر شريط الصفحات التي تحتوي على هذه الصورة في شاشة نتائج البحث الرئيسية، وستعثر فيه على نسخ من الصورة التي أرسلتها إلى Bing Visual Search.. انقر على أي من الروابط لترى الصفحة في المتصفح. إذا كنت تستخدم صورة شخص فقد يظهر أيضاً شريط الشبيه، الذي يحاول التعرف على صاحب الصورة، والذي قد تجده مفيداً في العديد من المواقف.

وقد يظهر أيضاً شريط المحتوى ذو الصلة، بناء على الصورة والنتائج، وفيه يمكنك رؤية الصور المشابهة وعمليات البحث المرتبطة بها.

Pixsy

وفقاً لما ورد في موقع Gizmodo الأميركي يختلف Pixsy قليلاً عن الأدوات الأخرى في هذه القائمة، لأنه مصمم بشكل خاص للمساعدة في مكافحة سرقة الصور.

تحتاج إلى تسجيل حساب قبل استخدام الموقع، لكن يمكنك البدء مجاناً، ستجد الموقع شاملاً، يمكن استيراد الصور من حسابات التخزين السحابي، أو من أجهزة الكمبيوتر، أو من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المتزامنة مع Pixsy.

بمجرد استيراد الصور إلى Pixsy سيظهر لك أي تطابق حالي على الموقع، إلى جانب مجموعة من خيارات تنقيح النتائج والعثور على أي تطابق مماثل. يرتب الموقع النتائج المتطابقة حسب الدقة، ويمكنك الانتقال سريعاً إلى أقدم النتائج لتحديد المصدر الأصلي لصورة معينة.

ومقابل رسوم إضافية، يمكنك الحصول على مساعدة في تقديم إشعارات إزالة الصور وحماية أعمالك. تبدأ الباقات بسعر 19 دولاراً شهرياً، وقد تستحق هذا المبلغ إذا كنت مصوراً أو مصمماً تحتاج إلى حماية أعمالك الفنية.