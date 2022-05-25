مزايا جديدة لخدمات "ستريت فيو" و"مابس" تطلقها "غوغل"

كشفت شركة "غوغل" عن مزايا جديدة لخدمات الخرائط، سواء "مابس" أو التجول البانورامي في شوارع العالم "Street View"، وذلك بمناسبة مرور 15 عاماً على إطلاق الميزة الأخيرة.

وفي بيان رسمي، أعلنت الشركة تطويرها منصة، لها القدرة على تصوير شوارع العالم، من شأنها أن تقدم تجربة مختلفة لتصوير المناطق على الأرض، لم تكن ظاهرة بجودة عالية أو لم يتم تصويرها من قبل.

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وتتمثل منصة التصوير الجديدة في جهاز صغير يبلغ وزنه أقل من 7 كيلوغرامات، ومجهز بكاميرات ومستشعرات متعددة، مثل مستشعرات الرادار الضوئي "LiDAR"، بحيث يمكنه التقاط تفاصيل أكثر دقة من مختلف أماكن التصوير، ما يوفر تكاليف ضخمة كانت تتحملها "غوغل" وشركاؤها عند تصميم منصات التصوير التي تتناسب مع الطبيعة المتغيرة لمناطق العالم.

وتتيح المنصة الجديدة سهولة في التنقل، ما يجعلها مثالية للتصوير في المناطق ذات الطبيعة الوعرة مثل الجبال والغابات، إلى جانب سهولة تثبيتها في مختلف السيارات مهما كان نوعها.

ومن المنتظر وصول الكاميرات الجديدة بحلول العام المقبل، لتعمل جنباً إلى جنب مع السيارات التابعة للخدمة، لمسح البيانات البصرية لشوارع العالم، وتقديم تجربة فريدة عبر خدمة غوغل "StreetView".

كما تقدم "غوغل" ميزة لمستخدمي تطبيق "غوغل ستريت فيو" سواء على هواتف آيفون أو أندرويد، تسمح لهم بالتجول عبر الزمن في تاريخ المناطق التي يتصفحونها داخل الخدمة، للتعرف على تطور الأماكن بصرياً على مر الزمن، منذ إطلاق الخدمة لأول مرة في 2007.

وتساعد الخدمة على تطوير خدمتها للخرائط "مابس"، حيث تم استخدام البيانات الملتقطة عبر سيارات "ستريت فيو" ودمجها مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف الخروج ببيانات دقيقة حول عمل المتاجر والشركات، مثل ساعات العمل، إلى جانب معلومات حيوية عن الطرق، مثل الحد الأقصى للقيادة، وقد تم إجراء 25 مليار تعديل على خرائط جوجل استناداً لتلك المعلومات.

وأشارت "غوغل" أيضاً إلى أن البيانات التي تجمعها سيارات وكاميرات "ستريت فيو" تفيد في تطوير خدمة التنقل عبر شاشة الهاتف "Live View"، والتي تسمح للمستخدم بتشغيل الكاميرا الخاصة بهاتفه من داخل تطبيق الخدمة، بحيث يظهر على الشاشة علامات إرشادية بالاتجاهات، مما يسهل التنقل.

كما ستتوفر بنهاية العام الجاري ميزة "Immersive View" داخل خرائط غوغل، والتي تتيح للمستخدم إمكانية الوصول بمستوى التكبير "Zoom"، من مجرد تصفح الخرائط من زاوية التصوير الجوي لكوكب الأرض ودول، وصولاً إلى النزول مباشرة إلى زاوية النظر وكأن المستخدم يقف في الشارع المقصود على أرض الواقع.