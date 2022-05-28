صورة بألف معنى.. إيلون ماسك "يحرر" تويتر

بعدما أعلن مرارا وتكرارا عن حرصه على حرية التعبير في الموقع الأزرق حال استحواذه عليه، نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم صورة عبر حسابه في تويتر اعتبرها معلّقون بـ"ألف معنى".

فقد ظهر ماسك في الصورة التي تمثل رسما كاريكاتيريا، يفتح باب قفص لعصفور تويتر الأزرق - شعار الموقع- مطلقاً له عنان الحرية، في إشارة منه إلى تمسكه بحرية التعبير على المنصة.

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تفاعل كبير

وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حصدت مئات الإعجابات والمشاركات.

كما علّق بعد رواد تويتر بأنها: "صورة بألف معنى".

ماسك و"حرية التعبير"

ولطالما شدد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، على تمسكه بحرية التعبير من خلال عدة تغريدات كتبها على المنصة.

وفي واحدة منها قال: "آمل أن يبقى حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا ما تعنيه حرية التعبير".

كما نشر ذات مرة، تغريدة مطولة رأى فيها أن حرية التعبير هي الأساس في أي ديمقراطية، ووصف بها تويتر بأنه "تاون سكوير الرقمي لحرية التعبير".

وأعلن ماسك الشهر الماضي، عن نيته اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات الوهمية والرسائل غير المرغوب فيها، وكذلك إدخال زر تعديل على التغريدات.