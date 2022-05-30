آبل تحضر لمفاجأة في آيفون 14.. تقنية جديدة تماماً للشاشة
كانت آبل قد طرحت هاتف آيفون 13 برو العام الماضي بتقنية ProMotion ومعدل تحديث 120Hz، وهذه التقنية كانت أول مرة تطرح لهواتف آيفون
كشف تقرير جديد للمحلل "روس يونج" عن تفاصيل تتعلق بمواصفات هاتف آيفون 14 برو المرتقب، يشير لتقنية جديدة ستدعم بها آبل هاتفها القادم.
ووفق التقرير للمحلل، قد تطرح آبل هاتف آيفون 14 برو، بتقنية Always-On Display لشاشات الهاتف، عبر دعم معدل تحديث منخفض 1Hz في شاشات ProMotion.
وذكر "روس يونج" في تقريره، أن شاشات ProMotion التي ستطرح في هواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max المقبلة، سيكون لها القدرة على الانخفاض إلى معدل تحديث 1Hz، الذي سيقلل من استهلاك بطارية الهاتف، وسيسهم في دوام عمر الشحن لفترة أطول.
وكانت أبل قد طرحت هاتف آيفون 13 برو، العام الماضي بتقنية ProMotion ومعدل تحديث 120Hz، وهذه التقنية كانت أول مرة تطرح لهواتف آيفون.
وحسب موقع "أبل دبليو دي"، سيحسن هذا التدعيم من شاشات الهاتف في إصداراته القادمة.
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