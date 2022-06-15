خبر ولا أروع.. واتساب تطرح الميزة الأهم والأكثر طلباً

لا تنفك منصة واتساب عن مفاجأة مستخدميها إذ تطرح خدمة التراسل الفوري المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز ميزات جديدة بين الفينة والأخرى.

ولعل الخبر المفرح اليوم لملايين المستخدمين، أتى عبر منحهم القدرة على نقل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من أندرويد إلى آيفون عبر تطبيق شركة آبل المسمى Move to iOS.

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إذ تم طرح القدرة على نقل بيانات واتساب من أندرويد إلى آيفون في مرحلة تجريبية بدءاً من اليوم الأربعاء، لكن تلك الميزة ستستغرق نحو أسبوع للوصول إلى جميع المستخدمين.

أهم ميزة مطلوبة

وفي هذا السياق أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في بيان أن شركة ميتا أضافت لواتساب القدرة على التبديل الآمن بين الهواتف ونقل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بين أندرويد وآيفون مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف".

كما اعتبر أن تلك الميزة هي الأهم والأكثر طلباً. وقال :" أطلقنا في العام الماضي القدرة على التبديل من آيفون إلى أندرويد، والآن أضفنا القدرة على التبديل من أندرويد إلى آيفون أيضاً".

إلا أنه تجدر الملاحظة أن عملية النقل هذه لا تعمل إلا عبر أجهزة آيفون الجديدة، أو التي خضعت لعملية إعادة ضبط المصنع.

كما تحتاج أيضاً إلى أندرويد 5 أو إصدار أحدث عبر جهاز أندرويد و iOS 15.5 عبر جهاز آيفون.

إليك الخطوات

وللبدء بتلك العملية تحتاج إلى فتح تطبيق Move to iOS عبر هاتفك الأندرويد واتباع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.

وبمجرد اتباع التعليمات، يتم عرض رمز عبر جهازك الآيفون. ثم يطلب منك إدخال الرمز عبر هاتف أندرويد. وبعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق متابعة واتباع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.

بعدها عليك تحديد واتساب في شاشة نقل البيانات، ثم يمكنك بدء العملية من خلال النقر على ابدأ عبر هاتفك الأندرويد.

بعد ذلك تحتاج إلى انتظار واتساب لتجهيز بياناتك للتصدير. وبمجرد إعداد البيانات، يتم تسجيل خروجك من هاتفك الأندرويد.

ثم عليك النقر على التالي للعودة إلى تطبيق Move to iOS. وبعدها، تحتاج إلى النقر فوق متابعة لنقل البيانات من هاتفك الأندرويد إلى هاتفك الآيفون مع انتظار Move to iOS لتأكيد اكتمال النقل.

بعد ذلك، تحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من منصة الدردشة من متجر آب ستور ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف الذي استخدمته عبر جهازك القديم. ثم يطلب منك النقر على ابدأ للسماح باستكمال العملية.