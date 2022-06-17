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محكمة روسية تغرم غوغل 260 ألف دولار والسبب..

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غوغل روسيا
تعبيرية
غوغل

محكمة روسية تغرم غوغل 260 ألف دولار والسبب..

قد يتعذر على غوغل دفع الغرامة على إثر خطط لإشهار إفلاسها هناك

رويترز

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قالت محكمة روسية، الخميس، إنها غرمت محرك البحث غوغل التابع لشركة ألفابت 15 مليون روبل (260 ألف دولار) لإخفاقه المتكرر في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.

وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأجنبية في السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة من الانتهاكات، في إجراء يقول منتقدون إنه محاولة من جانب موسكو لزيادة سيطرتها على الإنترنت.

وأحجم غوغل عن التعليق.

وقيدت روسيا الوصول إلى تويتر وشبكات التواصل الاجتماعية الرئيسة التابعة لميتا بلاتفورمز مثل فيسبوك وإنستغرام، لكن غوغل ويوتيوب التابع له لا يزالان متاحين حاليا على الرغم مما يواجهانه من ضغوط.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت الغرامة لما وصفته بتقاعس غوغل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين
الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية. ونقلت غوغل بعض موظفيها من روسيا بعد أن أرسلت موسكو قواتها لأوكرانيا في 24
فبراير .

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وفرضت روسيا غرامة 1.5 مليون روبل على تطبيق (لايك مي) لتبادل الصور لارتكاب مخالفة لأول مرة. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في التطبيق للتعليق.

وربما يتعذر على غوغل دفع الغرامة حيث أعلنت الشركة التابعة له في روسيا عن خطط لإشهار إفلاسها في مايو بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي.

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