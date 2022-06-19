ميزة جديدة من واتساب.. بإمكانك تحديد من يرى صورة حسابك

لا تتوقف منصة واتساب عن مفاجأة مستخدميها، حيث تطرح خدمة التراسل الفوري المملوكة لشركة ميتا باستمرار ميزات جديدة ورائعة.

فقد أعلنت المنصة هذا الأسبوع أنها تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.

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خيار رابع

وقبل الإطلاق الرسمي، كان إعداد الخصوصية الجديد متاحاً لعدد محدد من المستخدمين كجزء من إصدار تجريبي محدود.

فيما كان لدى المستخدمين سابقاً ثلاثة خيارات للخصوصية للاختيار من بينها لتحديد من يمكنه رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.

وكانت الخيارات هي "جميع وجهات الاتصال الخاصة بي ولا أحد" لكن هناك الآن خيار رابع بعنوان "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء"

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا اخترت إخفاء حالة آخر ظهور لك عن الآخرين، فلن تتمكن من رؤية حالتهم أيضاً.

ويتم الآن طرح خيار الخصوصية الجديد لجميع مستخدمي آيفون وأندرويد في جميع أنحاء العالم. ويمكنك الوصول إليه من خلال الانتقال إلى قسم الخصوصية في إعدادات حسابك.

إخفاء حالة آخر ظهور عن أشخاص محددين

كما أعلنت واتساب هذا الأسبوع أنها تطرح أيضًا ميزات جديدة للمكالمات الجماعية. ويتيح لك التطبيق الآن كتم صوت أو إرسال رسائل إلى أشخاص معينين في مكالمة.

وأضافت واتساب أيضاً مؤشراً مفيداً جديداً ليسهل على المستخدمين معرفة متى ينضم المزيد من الأشخاص إلى المكالمات الجماعية الكبيرة.