أميركا تخطط لإنتاج صهريج طائر لشحن الدرونات بالليزر
جهاز ليزر بقوة 100 كيلو واط سيركب مع وحدة ضبط للحرارة تحت جناحي الصهريج الطائر
نشرت إدارة المشاريع المستقبلية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية شروطا رسمية موجهة إلى الصناعة الأميركية بشأن إنتاج صهريج طائر بمقدوره شحن بطاريات طائرات الدرون (المسيرات) لاسلكيا.
وقال موقع صحيفة "the drive" الإلكترونية إن الشركات يمكن أن تقدم اقتراحاتها بهذا الشأن لغاية 11 يوليو(تموز) المقبل.
وتقضي هذه الشروط بأن تُكلّف شركة مختارة ستوقع معها الاتفاقية بإنتاج جهاز ليزر بقوة 100 كيلو واط سيركب مع وحدة ضبط للحرارة تحت جناحي الصهريج الطائر.
وينوي البنتاغون أن يزود بمثل هذه الأجهزة الليزرية الخاصة بشحن بطاريات الدرونات طائرتيْه "KC-135 Stratotanker" و "KC-46 Pegasus".
كما أن شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية كانت قد قدمت في سبتمبر (أيلول)الماضي مشروعا لصهريج طائر من طراز LMXT قد يزوّد بأجهزة الليزر لينافس طائرة التزويد بالوقود جوا "Boeing KC-46" التي دخلت الخدمة بسلاح الجو الأميركي.
-
زلزال قوي يهز أفغانستان وباكستان.. أكثر من 255 حالة وفاة حصيلة أوليةالزلزال وقع على بعد 44 كيلومتراً من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا الأخيرة
-
نبيلة عبيد للعربية.نت: لن أعتزل.. وتقديم سيرتي الذاتية في عمل درامي غير مقبول!الفنانة القديرة كشفت عن كواليس وتفاصيل برنامجها الإذاعي الجديد "مع نبيلة" ثقافة وفن
-
بالدليل العلمي.. 3 مكونات للسلطة لا يجب عليك تخزينها في البرادالطريقة المثالية لتخزين الخيار والطماطم والبصل من أجل زيادة العمر الافتراضي صحة