تويتر تختبر ميزة جديدة.. نصوص طويلة بلا قيود

أعلنت منصة تويتر أنها تختبر خدمة جديدة تتيح للمستخدمين كتابة نصوص طويلة على عكس المعمول به حالياً والذي يسمح فقط بعدد معين من الأحرف في التغريدة الواحدة.
وأكد تويتر في تغريدة بأحد حساباته الرسمية التقارير التي تحدثت عن هذه الخدمة، وفق ما نقل موقعThe Verge المختص بالأخبار التقنية.
✨ Introducing: Notes ✨— Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022
We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX
وأظهرت الخاصية الجديدة وجود كلمة Write في القائمة الموجودة على يسار الصفحة، وبعد النقر على هذه الكلمة تظهر صفحة بيضاء، يمكن للمستخدم أن يكتب عليها ما يشاء.
كما بوسعه إضافة وسائط متعددة إليها مثل الصور وتعديل شكلها، وفق الموقع.
متاحة لمجموعة مختارة
وبحسب تويتر، فإن الخدمة الجديدة متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغانا، وبوسع الأشخاص في غالبية الدول قراءة هذه الملاحظات.
يشار إلى المنصة تميزت عن بقية منافسيها في شبكات التواصل باختصار النصوص والصور والفيديوهات.
ومن خلال دمج الكتابة الطويلة في نظامها الأساسي، يمكن أن تستحوذ تويتر على المزيد من قيمة هذه المنشورات.
كذلك قد يؤدي نشر المقالات أو الملاحظات مباشرة على تويتر إلى جعل النص قابلاً للفهرسة لأغراض التسويق والبحث.
ويمكن أن يتوافق أيضا مع ميزة الرسائل الإخبارية الناشئة للشركة.
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