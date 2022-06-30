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"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

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شعار سناب شات (أرشيفية من رويترز)
تعبيرية

"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمونالتطبيق يومياً

سان فرانسيسكو - فرانس برس

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أطلقت شبكة "سناب شات" الأميركية الأربعاء نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً في منشور عبر مدونتها إنّ الاشتراك في "سناب شات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهرياً ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.

سناب شات يبدأ في اختبار فئة الاشتراك المدفوع تكنولوجيا سناب شات يبدأ في اختبار فئة الاشتراك المدفوع

وأوضحت أنّ النسخة المدفوعة ستكون مُتاحة بدايةً في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وكانت الشركة أعلنت في شباط/فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.

وأفادت بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون "سناب شات" يومياً.

وقالت في منشورها إنّ "النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفاً بهذه المنصة".

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