مخترع أول هاتف محمول بالعالم: اتركوا أجهزتكم وعيشوا حياتكم

أعرب مخترع أول جهاز هاتف محمول في العالم عن ذهوله من مقدار الوقت الذي يهدره المستخدمون حاليًا على هواتفهم، وطالبهم بعدم الإفراط في استخدام هواتفهم المحمولة، ناصحًا بأن يستمتعوا ويستفيدوا من أوقاتهم وحياتهم بشكل أفضل، بدلًا من إهدار الوقت على الهواتف، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

الإفراط في الاستخدام

أدلى مارتن كوبر، البالغ من العمر 92 عامًا، بهذا التصريح خلال مقابلة مع برنامج "بي بي سي بريكفاست" الخميس، ردًا على إحدى المشاركات في الحلقة، والتي ذكرت أنها تقضي ما يزيد عن خمس ساعات يوميًا على هاتفها. انفجر كوبر بالضحك بعدما عقب على حديث المشاركة قائلًا: "هل أنت حقا؟ هل تقضين حقًا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي بحياتك!".

'GET A LIFE!!!'

How long do you spend on your phone every day?

Are you replacing your #Smartphone with a so called #Dumbphone?

Martin Cooper - the man who helped invent mobiles - had this message for #BBCBreakfasthttps://t.co/P9SgrByh5Q pic.twitter.com/A4ASXL3O4L — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 28, 2022

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هواتف السيارات

في عام 1973، اخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X وهو أول هاتف محمول في العالم، حيث كان يعمل في شركة موتورولا منذ أكثر من عشرين عاما، وكان محبطًا بسبب تزايد شعبية هواتف السيارات، والتي كانت تستدعي أن يقضي البعض الكثير من الوقت في السيارة لاستخدام الهاتف. وأضاف كوبر في لقاء بثته شبكة CBS، أنه توصل بعد ذلك إلى فكرة صنع هاتف محمول يمكن استخدامه داخل السيارة أو خارجها وفي أي مكان أثناء تواجدهم في الخارج وأداء المهمات.





الشكل قبل تقنية التشغيل

ومن الطريف أن كوبر ذكر أنه قبل أن يركز على ميكانيكا الهاتف المحمول، تخيل كيف سيبدو شكل الجهاز، قائلاً إنه يريد أن يكون "صغيرًا بما يكفي لوضعه في الجيب، ولكن في الوقت نفسه يسمح حجمه بأن يوضع على الأذن ويلتقط الصوت من الفم".

رقم خاص لكل شخص

ويباهي كوبر بأن أكبر إنجازاته يتمثل في أن كل شخص أصبح لديه رقم هاتف خاص به، حيث إنه حتى ذلك الوقت كانت أرقام الهواتف مرتبطة بأماكن مثل منزل أو سيارة أو مكتب.

ضخت موتورولا لاحقًا الملايين في مشروع كوبر واستغرق الأمر من كوبر وفريقه ثلاثة أشهر فقط لصنع الهاتف، نظرًا لاستخدامهم تقنية مماثلة لطريقة تصنيع أجهزة الاتصالات الخاصة بقوات الشرطة سابقًا.

المواصفات الأولية

بمجرد اكتمال الجهاز، تم تسميته Motorola DynaTAC 8000X وكان يزن 910 غرامات ويبلغ طوله 25 سنتيمترا، في حين كانت البطارية تكفي للتشغيل لمدة 25 دقيقة فقط، وتستغرق 10 ساعات لإعادة شحنها.

أول اتصال بالمنافس

في 3 أبريل 1973، أجرى كوبر أول مكالمة هاتفية على الإطلاق باستخدام جهاز الهاتف المحمول، حيث قرر الاتصال بمنافسه جويل إنجل، الذي كان يعمل كمهندس رئيسي في شركة AT&T. تم إجراء الاتصال وقتئذ من الهاتف المحمول لكوبر أثناء تواجده في الهواء الطلق أمام حشد من المراسلين الصحافيين في وسط مانهاتن، بينما تلقى المهندس إنجل المكالمة على خط أرضي. بادر كوبر منافسه قائلًا: "جويل، هذا مارتي. أنا أتصل بك من هاتف محمول، هاتف محمول حقيقي محمول باليد"، بينما كان الصحافيون يتابعون الحدث بدهشة.

بعد نحو 40 عاماً

رغم تصنيع أول هاتف محمول في مدة لا تزيد عن 90 يوما إلا أنه لم يصل إلى الأسواق إلا بعد عشر سنوات، إذ تم طرحه للجمهور في عام 1983 بسعر بلغ 3995 دولارًا.

كشفت دراسة استقصائية، أجرتها Statista في عام 2021 على 2028 أميركيًا، أن 46% من المشاركين أمضوا خمس إلى ست ساعات على هواتفهم يوميًا، فيما قضى 11% سبع ساعات أو أكثر على أجهزتهم المحمولة.