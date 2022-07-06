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لا تقلق.. ميزة جديدة من واتساب بخصوص رسائلك المحرجة

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واتساب رسائل محذوفة حذف تعبيرية
تعبيرية

لا تقلق.. ميزة جديدة من واتساب بخصوص رسائلك المحرجة

تسمح للمستخدمين حذف الرسائل داخل المحادثات النصية، خلال فترة تصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها، حتى في حال قراءتها من جانب الطرف الآخر، كما الحال في التطبيقات الأخرى

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تطبيق "واتساب" ميزة جديدة، تسمح لمستخدميه حذف الرسائل داخل المحادثات النصية، خلال فترة تصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها، حتى في حال قراءتها من جانب الطرف الآخر، كما الحال في التطبيقات الأخرى، مثل تطبيق "ماسنجر فيسبوك".

لم تكن ميزة حذف الرسائل داخل المحادثات النصية بجديدة، حيث أتاح واتساب منذ عام 2017 إمكانية حذف الرسائل النصية بعد إرسالها، بينما تم تحديثها على مدار كل تلك السنوات ليصل الحد الأقصى المسموح بالحذف إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية، قبل أن تصل مع الإطلاق الأخير إلى 60 ساعة، أي يومين و12 ساعة.

تعبيرية
تعبيرية

وعن السر وراء اهتمام "واتساب" بزيادة المدة المسموح فيها بالحذف دوريًّا، فقد جاءت استجابة لرغبات المستخدمين، ليصبح أمام المستخدم مدة زمنية كافية لإعادة النظر في الرسائل، التي يرسلها إلى الطرف الآخر، وبالتالي يفكر جيدًا في محتواها، ويكون في يده الخيار لحذفها.

حيلة بسيطة تمكنك من رؤية الرسائل المحذوفة على واتساب تكنولوجيا حيلة بسيطة تمكنك من رؤية الرسائل المحذوفة على واتساب

من جهة أخرى يتيح التطبيق المنافس الرئيسي "تليغرام" لمستخدميه حذف الرسائل المرسلة في غضون 48 ساعة من الإرسال، لذلك يتطلع "واتساب" إلى الحصول على ميزة 12 ساعة هنا.

لا يوجد مؤشر في WhatsApp beta لإعلامك بالحد. ستحتاج فقط إلى تجربتها بنفسك عن طريق إرسال رسالة إلى مجموعة ثم محاولة حذفها بعد يومين.

ليس هذا هو التحسين الوحيد الذي يعمل عليه "واتساب" بخصوص حذف الرسائل، بل إن هناك ميزة للسماح لمسؤولي المجموعة بحذف الدردشات من أي شخص في المجموعة للأعضاء الآخرين قيد التطوير أيضًا.

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