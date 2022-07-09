إيلون ماسك يلغي صفقة تويتر.. والعصفور الأزرق يهدد

بعد أشهر على الصفقة التي شغلت العالم، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلغائه اتفاق شراء موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأكد صاحب تيسلا، أنه ألغى الصفقة البالغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء العصفور الأزرق، معللاً ذلك بأن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

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كما أضاف محاموه في إخطار للجهات التنظيمية، بأن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

وقد أبلغ ماسك هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية بالقرار، معتبراً أنه يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة، وفق محاموه.

تويتر تهدد

وبعد الإعلان، أكدت تويتر أنها ستقاضي ماسك حتى إتمام صفقة الشراء.

وقال بريت تايلور رئيس مجلس إدارة على منصة التدوين المصغرة، إن المجلس يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج.

وكتب: "مجلس تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك".

انهيار السهم

وما إن أعلن عن الخبر حتى انخفضت أسهم تويتر بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

يذكر أن ماسك كان هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.