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بعد توقفها لوقت طويل.. يمكنك قريباً تشغيل واتساب على هاتفين

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بعد توقفها لوقت طويل.. يمكنك قريباً تشغيل واتساب على هاتفين

كانت تتيح هذه الميزة للمستخدمين استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة في وقت واحد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تم إيقاف ميزة الأجهزة المتعددة في واتساب منذ فترة طويلة، حيث كانت تتيح هذه الميزة للمستخدمين استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة في وقت واحد، ولكن لا يمكن أن يكون أي منها هاتفًا ذكيًا، ومع ذلك قد يتغير هذا قريبًا.

ووفقًا لتقرير حديث من "WABetaInfo"، يعمل واتساب على وضع مرافق جديد - وهي ميزة توصف بأنها "multi-device 2.0" تم رصدها مؤخرًا في واتساب beta لنظام Android الإصدار 2.22.15.1.

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وباستخدام وضع companion mode، ستتمكن من ربط هاتف محمول آخر بحساب واتساب الخاص بك، وأنت تعرف ما هو أفضل جزء؛ لا تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط على هاتفك الأساسي لإرسال الرسائل باستخدام الهاتف المرتبط.

وقد تعمل الميزة بشكل مشابه لطريقة عمل واتساب للويب، حيث سيتم نسخ الدردشة إلى الهاتف الثانوي بأمان، وقد تستغرق العملية بعض الوقت، كما تستغرق عند استخدام الويب أو رفيق سطح المكتب.

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