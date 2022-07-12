روسيا تفرض غرامة على آبل لانتهاكها قانون تخزين البيانات

فرضت محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء غرامة على آبل قدرها مليوني روبل (34 ألف دولار) لرفضها تخزين بيانات شخصية لمستخدمين روس على خوادم في روسيا، ضمن جهود الحكومة للسيطرة على النشاط الإلكتروني.

كما فرضت على كل من (زوم فيديو للاتصالات) و(اوكلا)، التي تدير خدمة (سبيد تست) لقياس سرعة الانترنت، غرامة قدرها مليون روبل لكل منهما بموجب القانون نفسه.

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يشار إلى أن الحكومة الروسية منذ سنوات فرض سيطرة أكبر على الانترنت ووسائل الإعلام الاجتماعي، وهي جهود كثفتها في الشهور الأخيرة خاصة خلال الحرب في أوكرانيا. وفي مارس/ آذار، حظرت محكمة روسية منصتي فيسبوك وانستغرام بسبب ما وصفتها ”بأنشطة متطرفة.”

فلسنوات، حاولت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على نقل بيانات المستخدمين الروس إلى خوادم في روسيا. واتهمت غوغل وفيسبوك وتويتر جميعها بانتهاك القانون الصادر في 2015 وأمرت بدفع غرامات.