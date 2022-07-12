للبث المباشر من حاسوبك.. إنستغرام تختبر ميزة جديدة

يتطلع تطبيق إنستغرام لمساعدة منشئي البث المباشر على زيادة فرصهم إلى أقصى حد باستخدام أداة تدعى Live Producer الجديدة، والتي ستمكّن جهات البث داخل التطبيق من البث من جهاز كمبيوتر سطح المكتب.

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أن الأداة لا تزال في مرحلة الاختبار ولم يتم طرحها بالكامل بعد.

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بدوره، قال متحدث باسم شركة "ميتا" المالكة لـلتطبيق، إنهم يعملون على إيجاد طرق لجعل البث المباشر لإنستغرام مكاناً ذا مغزى للتجارب المشتركة.

وأضاف أن الشركة تختبر الآن طريقة للسماح للمذيعين بالبدء في البث المباشر باستخدام برامج البث مع مجموعة صغيرة من الشركاء، بحسب موقع TechCrunch.

كذلك، قالت الشركة إن التكامل الجديد يفتح أبوابا جديدة للإنتاج خارج كاميرا الهاتف التقليدية، بما في ذلك الكاميرات الإضافية والميكروفونات الخارجية والرسومات.

كيفية الاستخدام

ولاستخدام الأداة الجديدة، هناك خطوات بسيطة تبدأ بتحديد المستخدم برنامج البث الذي سيستخدمه للحدث المباشر.

ويمكن له البدء بفتح واجهة برنامج البث وتحديد مكان إدخال عنوان URL ومفتاح البث.

من جهتها، أوضحت إنستغرام أن URL ومفتاح البث سيسمحان للمستخدم ببث إعداد برنامج البث مباشرة إلى خاصية Instagram Live.

بعد ذلك سيحتاج المستخدم إلى فتح إصدار سطح المكتب من إنستغرام والنقر فوق الزر "إضافة منشور" وتحديد Live من القائمة.

وأخيراً، يمكن للمستخدم بعد ذلك إدخال عنوان الفيديو المباشر الخاص به في شاشة "البث المباشر" وتحديد جمهوره.

كما أوضحت المنصة أنه، على سبيل المثال، إذا حدد المستخدم "ممارسة"، فلن يتم بث الفيديو المباشر الخاص به إلى أي شخص.

وإذا حدد "عام" Public، فسيبث لمتابعيه كما يفعل الفيديو المباشر العادي، وسيرى المستخدم بعد ذلك شاشة تحتوي على عنوان URL المميز الخاص به ومفتاح البث، مع إرشادات حول كيفية استخدامهما.