بالمبلغ المتفق عليه.. تويتر تقاضي ماسك لإتمام الصفقة

رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك اليوم الثلاثاء لانتهاكه الاتفاق الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وطلبت تويتر من محكمة في ولاية ديلاوير بأن تأمر أغنى شخص في العالم بإتمام عملية الاستحواذ بالمقابل المتفق عليه وهو 54.20 دولار للسهم في تويتر، وفقا لما جاء في الدعوى.

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"عطّل عمليات الشركة"

جاء في الدعوى "بعد أن اقترح اتفاق استحواذ.. ثم وقع عليه، يعتقد ماسك فيما يبدو أنه- على عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير- له الحرية في تغيير رأيه وتعطيل عمليات الشركة وتدمير قيمة أسهمها قبل أن يمضي إلى حال سبيله".

قائمة طويلة من الانتهاكات

كما اتهمت الدعوى ماسك بارتكاب "قائمة طويلة" من انتهاكات اتفاق الاستحواذ التي "ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها".

في المقابل، قال ماسك يوم الجمعة إنه أنهى الصفقة لأن تويتر انتهكت الاتفاق من خلال عدم الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات بشأن الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي على المنصات، وهو أمر أساسي لأداء أعمالها.

تراجع الأسهم

فيما تراجعت الأسهم في منصة التواصل الاجتماعي إلى 34.06 دولار اليوم الثلاثاء من أكثر من 50 دولارا عندما قبل مجلس إدارة تويتر الصفقة في أواخر أبريل نيسان.

وكانت شركة تويتر أعلنت في كتاب أرسلته إلى إيلون ماسك، أمس الاثنين، أن انسحاب الملياردير من الصفقة هو قرار "لاغ وغير مبرّر"، مؤكدة أنها التزمت من جانبها بكل ما نصّ عليه الاتّفاق المبرم بين الطرفين في أبريل الماضي.