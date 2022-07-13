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"سوق المبدعين".. أداة جديدة من إنستغرام لتشجيع الإعلانات

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"سوق المبدعين".. أداة جديدة من إنستغرام لتشجيع الإعلانات

دبي - العربية.نت

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أعلنت منصة إنستغرام أنها بصدد إطلاق واختبار أداة جديدة تدعى "سوق منشئي المحتوى" لدعوة العلامات التجارية النشطة في الولايات المتحدة، وتشجيع الإعلانات.

ويُعد سوق منشئي المحتوى في إنستغرام وجهة جديدة تتيح للعلامات التجارية العثور على منشئي المحتوى الذين قد يرغبون في التواصل معهم.

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كما يمكنهم استخدام تجربة سطح المكتب داخل Meta Business Suite لتصنيف المنشئين حسب الجنس والعمر وعدد المتابعين والاهتمامات، وفق ما ذكرت المنصة على موقعها الالكتروني.

البحث عن منشئي المحتوى

وسيتمكنون أيضا من من البحث عن منشئي المحتوى استناداً إلى الخصائص الديمغرافية لجمهورهم المتفاعل معهم، باستخدام عوامل تشمل الجنس والعمر والاهتمامات والبلد والمدينة.

التنسيق مع العلامات التجارية

إلى ذلك، وبعد اكتشاف منشئي المحتوى المحتملين للشراكات، يمكن للعلامات التجارية استخدام سوق منشئي المحتوى لإنشاء حملات ومشاريع منظمة لمشاركتها مع المبدعين مع تحديد نظرة عامة على حملتهم، والنتائج المرجوة، والتعويضات وأي معلومات إضافية تتعلق بمشروع المنشئ.

وستصل أي رسائل ترسلها العلامات التجارية لمنشئي المحتوى إلى صندوق وارد لرسائل الشراكة تم إنشاؤه حديثًا. ويمكن لمنشئي المحتوى الرد على العلامات التجارية والتنسيق معهم مباشرةً داخل تطبيق إنستغرام.

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