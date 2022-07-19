نظر دعوى تويتر ضد ماسك حول صفقة الاستحواذ في أكتوبر

حدد قاض في ولاية ديلاوير، اليوم الثلاثاء، أكتوبر موعدا للنظر في دعوى قضائية رفعتها شركة تويتر لمنع إيلون ماسك من سحب عرض بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة.

وطرحت شركة تويتر وماسك عدة مقترحات لموعد النظر في الدعوى القضائية أمام المحكمة، الثلاثاء، وكان ماسك يضغط من أجل إجراء المحاكمة في فبراير.

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والاثنين، اتهمت شركة تويتر الملياردير ماسك بمحاولة إبطاء الدعوى القضائية، التي رفعتها لحمله على إتمام الصفقة.

وكتبت الشركة: "يتم تداول الملايين من أسهم تويتر يومياً وسط ظلال من الشك الذي أحدثه ماسك.. لم تتحمل أي شركة عامة بهذا الحجم والنطاق هذه الشكوك"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت الشركة إنه إذا أمرت المحكمة ماسك بإتمام الصفقة التي ينقضي أجلها في أبريل، فقد تستغرق إجراءات التقاضي الإضافية شهوراً.

ولهذا السبب، طلبت تويتر من القاضي رفض اقتراح ماسك بإجراء المحاكمة في فبراير.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، الاثنين، أن فريق المحامين الخاص بماسك يخططون لرفع دعوى مضادة على تويتر تطالب بجمع المزيد من المعلومات عن حسابات البريد العشوائي.

وتراجعت أسهم تويتر من أكثر من 50 دولاراً للسهم عندما أُعلن عن الصفقة في أبريل إلى أقل من 33 دولاراً للسهم الأسبوع الماضي. وأُغلق سهم "تويتر"، الاثنين، عند 38.41 دولار بارتفاع 1.8%.