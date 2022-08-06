.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماسك: صفقة تويتر قد تمضي قدماً.. بشرط!

  • الخط
(رويترز)

ماسك: صفقة تويتر قد تمضي قدماً.. بشرط!

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أوضح إيلون ماسك أن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدماً إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

وكتب ماسك على تويتر السبت: "لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية زائفة فعلياً، فلا ينبغي أن يحدث ذلك".

إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد "تويتر" تكنولوجيا إيلون ماسك إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد "تويتر"

ورداً على سؤال أحد مستخدمي تويتر عما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق في "مزاعم مشكوك في صحتها" للشركة، غرد ماسك: "سؤال جيد، لماذا لا يقومون بذلك؟".

في المقابل امتنعت تويتر عن التعليق على التغريدة عندما تواصلت معها رويترز.

"تعرض لخداع"

يذكر أن تويتر كانت رفضت، الخميس، مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الادعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

كما أفادت في إفصاح صدر الخميس أنه "وفقاً لقول لماسك، فقد تعرض هو - الملياردير المؤسس للعديد من الشركات ويقدم له المشورة العديد من المصرفيين والمحامين في وول ستريت - للخداع من تويتر لتوقيع اتفاقية دمج بقيمة 44 مليار دولار. هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو".

ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل توافق موسكو على صفقة تبادل سجناء مع واشنطن؟ هل توافق موسكو على صفقة تبادل سجناء مع واشنطن؟
اكتشف المزيد