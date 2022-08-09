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تعطل خدمات غوغل لعشرات آلاف المستخدمين

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غوغل (شترستوك)

تعطل خدمات غوغل لعشرات آلاف المستخدمين

دبي - العربية.نت

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أفاد موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، بأن خدمات محرك البحث غوغل المملوك لشركة ألفابت تعطلت لدى آلاف المستخدمين يوم الاثنين.

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ووفقا لداون ديتكتور، الذي يرصد الانقطاعات عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، فقد أبلغ أكثر من 40 ألف شخص عن مشكلات في الدخول إلى أكبر محرك بحث في العالم.

وقبل نحو شهر تقريبا، عانت مراكز بيانات لندن التي تستخدمها “غوغل” و”أوراكل” من اضطرابات بعد موجة الحر القياسية التي ضربت المملكة المتحدة، ما تسبب في تعطيل بعض المواقع الإلكترونية.

وقالت شركتا “غوغل” و”أوراكل” في بيانين منفصلين حينها إنهما تعرضا لمشاكل مع أنظمة التبريد تسببت في انقطاعات في أعمالها.

وذكرت “أوراكل” عبر صفحة الخدمة أن درجات الحرارة الاستثنائية قد أثرت على معدات السحابة والشبكات في منشآتها في جنوب لندن.

كما أبلغت “غوغل” عن مشكلة مماثلة في لندن عبر موقع خدمة العملاء، مشيرة إلى أن الاضطرابات أصابت مجموعة صغيرة من مستخدمي الحوسبة السحابية التابعة لها.

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