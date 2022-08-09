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عطل يضرب تويتر.. و"العصفور الأزرق": ندرس الوضع

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(رويترز)

عطل يضرب تويتر.. و"العصفور الأزرق": ندرس الوضع

العربية.نت، وكالات

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تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم الثلاثاء، وفقاً لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 32 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي.

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فيما أفادت شركة تويتر لرويترز في تعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني: "ندرس الوضع حالياً وسنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن".

يذكر أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعاً قانونياً مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، عانت من انقطاع خدماتها لمدة 3 ساعات تقريباً في يوليو.

وقالت الشركة حينها إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.

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