واتساب تطلق خدمة طال انتظارها

لطالما واجه العديد من مستخدمي تطبيق التواصل الفوري واتساب مشكلة حذف الرسائل بسرعة عن طريق الخطأ، فتصبح استعادتها شبه مستحيلة.

ووفق تقارير إخبارية ستصبح هذه المشكلة محلولة قريبا.

فقد أفاد موقع (WaBetaInfo) الذي يتابع أخبار تطبيق التواصل الفوري الشهير الإخباري، أن واتساب يختبر حاليا على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي يحذفونها عن طريق الخطأ.

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وذكر أن الاختبار يتعلق في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. وفي وقت لاحق، قال إنه رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "أي أو أس"، أي هواتف آيفون.

وجاءت هذه الخطوة بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة "ميتا" التي تملك "واتساب" إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة.

لكن هناك شروط لاستخدام هذه الميزة، فالأمر يقتصر على عدد محدود من الثواني، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر شريطا صغيرا سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوب عليه "تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة إلي"، ولن تكون الميزة متاحة في خيار الحذف بالنسبة إلى الجميع.

وفي حال اختفاء هذا الشريط، فإنه لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

ولم تحدد المصادر متى ستدخل الميزة حيز التنفيذ، بيد أن الموقع أكد أن ذلك سيكون في المستقبل القريب.