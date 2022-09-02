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طرق قد تساعدك على حماية هاتفك من الاختراق

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بطء الهواتف الذكية أحد دلائل اختراقها

طرق قد تساعدك على حماية هاتفك من الاختراق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قد يتعرض هاتفك للاختراق بسهولة في ظل محاولات الهاكرز لسرقة حساباتك البنكية أو السطو على البيانات الشخصية، والمعلومات التالية قد تساعدك لتأمين هاتفك ضد هذا الخطر.

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فقد أكد الخبير التقني ومدير شركة IT Reserve، بافل مياسوييدوف أن الحماية غير الكافية تسمح للمتسللين باختراق أدمغة الأجهزة الإلكترونية والوصول إلى بياناتها، مثلا كاستعمال كلمة مرور بسيطة أو النقر على رابط غير معروف أو تجاهل تحذيرات مكافحة الفيروسات هذه كلها أمور قد تؤدي إلى اختراق الهاتف".

رسائل قصيرة

وأضاف أن غالبا ما يتلقى بعض المستخدمين رسائل قصيرة تطلب منهم تغيير كلمة المرور لهاتفهم أو لحساب إلكتروني مرتبط بجهازهم، أو يتلقون رسائل قصيرة لا معنى لها.

فقد حذر من هذا النوع من الرسائل مشيرا إلى أنها قد تكون مرسلة من جهة معينة لاختراق الأجهزة.

وقال "إذا كان المستخدم يشك بأن هاتفه أو جهازه المحمول عرضة للاختراق فيجب عليه التواصل مع الشركة المشغلة لخطه الخلوي، والحصول على قوائم بالمكالمات والرسائل التي يتلقاها ويرسلها جهازه، والتحقق من جميع الأرقام والعناوين الواردة في تلك القوائم، وتحذير الشركة من الأرقام المشبوهة".

إعادة ضبط المصنع

وأشار الخبير إلى أن الهاتف أو الجهاز الذكي عندما يتعرض للاختراق أو الفيروسات الإلكترونية يفضل أن يقوم المستخدم بعملية "إعادة ضبط المصنع" له، وبعدها يجب تزويد الجهاز ببرنامج متطور للحماية من الفيروسات، وللوقاية من خطر الاختراق أيضا يجب تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة أو غير الآمنة، ويفضل أن يستعمل المستخدم برامج VPN للتشغيل الآمن عند الاتصال بمثل هذه الشبكات.

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