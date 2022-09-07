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تطور جديد في معركة ماسك وتويتر.. لا تأجيل للمحاكمة

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تطور جديد في معركة ماسك وتويتر.. لا تأجيل للمحاكمة

دبي - العربية.نت

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في تطور جديد، أعلنت محكمة في ولاية ديلاوير أن قاضية وافقت الأربعاء على طلب إيلون ماسك إضافة بلاغ من مسؤول سابق بشركة تويتر إلى دعواه المضادة، دون الموافقة على طلب الملياردير الأميركي تأجيل المحاكمة المتعلقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر.

وكتبت المستشارة كاثالين ماكورميك القاضية في محكمة ديلاوير العليا: "إنني على قناعة بأن التأجيل ولو لمدة 4 أسابيع سوف يثير خطر إلحاق مزيد من الضرر بتويتر"، وفق رويترز.

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يأتي ذلك بعد إعلان فريق ماسك القانوني في المحكمة الثلاثاء أن العدالة تتطلب تأجيل المحاكمة التي تستغرق 5 أيام، والتي من المقرر حاليا أن تبدأ في 17 أكتوبر، حتى يتمكن من بحث مزاعم المسؤول السابق بأن تويتر زيفت حقائق تتعلق بأمن البيانات.

مزاعم المخالفات إلى العلن

وظهرت مزاعم المخالفات إلى العلن في الشهر الماضي. وأتاحت هذه المزاعم لماسك، أغنى أثرياء العالم، أدوات جديدة لدعم ما وصفه خبراء قانونيون بأنه محاولة للتراجع عن الصفقة دون دفع رسوم إلغائها التي تبلغ مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الأمن السابق في تويتر، بيتر زاتكو، في شكوى إلى السلطات التنظيمية إن الشركة ادعت، على خلاف الحقيقة، أن لديها خطة قوية لأمن البيانات.

فيما رفعت تويتر دعوى قضائية ضد ماسك لإلزامه بإتمام صفقة أبريل لشراء الشركة مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد.

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