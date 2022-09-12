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حسب التاريخ.. ميزة بحث جديدة لرسائل "واتساب"

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محادثة في تطبيق واتساب - تعبيرية
محادثة في تطبيق واتساب - تعبيرية

حسب التاريخ.. ميزة بحث جديدة لرسائل "واتساب"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يختبر تطبيق التراسل الشهير "واتساب" ميزة بحث جديدة تمنح مستخدمي هواتف "آيفون" خيارا جديدا لعرض الرسائل المرسلة حسب تاريخ معين.

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ووفقًا لتقرير نشره موقع WABetainfo التقني، قد يحصل تطبيق "واتساب" لنظام تشغيل iOS قريبًا على ميزة بحث جديدة حسب التاريخ تتيح للمستخدمين البحث في رسالة ذات تاريخ معين.

كما تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتصفية نتائج البحث حسب التواريخ.

وفي الوقت الحالي، يعرض التطبيق الشهير العديد من النتائج بعد كتابة اسم أو رقم في مربع البحث المخصص داخل التطبيق، وذلك لجميع أنظمة التشغيل.

كما شارك موقع WABetaInfo، لقطات شاشة تشرح الميزة وتظهر وضع (أيقونة تقويم) جديدة فوق لوحة المفاتيح مباشرة.

ومن أجل استخدام خيار البحث عن رسالة ذات تاريخ محدد، يحتاج المستخدم إلى النقر على "أيقونة التقويم" هذه عبر هاتف "آيفون".

كما أوضحت لقطات الشاشة أيضا أنه سيتم فتح أيقونة التقويم بنقرة واحدة، ثم بعد ذلك، سيظهر منتقي التاريخ لتحديد أي شهر وتاريخ وسنة؛ ما يمكن المستخدم في النهاية من الوصول إلى رسالة معينة يرغب في البحث عنها بكل سهولة.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إصدار الميزة لمختبري الإصدارات التجريبية حتى الآن، لكنه أوضح أنه من المقرر أن يتم طرحها في إصدار تجريبي لتطبيق المراسلة عبر نظام iOS يحمل رقم (22.19.0.73).

ووفقا للتقرير، فإن الميزة الجديدة قيد التطوير حاليا، وأن إطلاقها بشكل رسمي غير معروف حتى الآن.

يذكر أن هذه الميزة كانت قيد التطوير منذ عامين، ولكن تم تأجيل خطة طرحها للجماهير، دون سبب واضح.

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