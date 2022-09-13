غالبية مساهمي "تويتر" يصوتون لصالح بيع الموقع لإيلون ماسك

في جديد صفقة "تويتر" وإيلون ماسك، صوت غالبية مساهمي الشركة الشهيرة لصالح بيع الموقع للمياردير الأميركي.
إلى ذلك، قالت شركة تويتر اليوم الاثنين إن أموالا دفعتها لمقدم بلاغ ضدها لا تنتهك أي بنود في صفقة شرائها بمبلغ 44 مليار دولار المبرمة مع إيلون ماسك، بعد أن بذل الأخير محاولة جديدة لإلغاء الصفقة.
وفي خطاب إلى تويتر يوم الجمعة قال محامو ماسك إن تقاعس تويتر عن الحصول على موافقته قبل دفع مبلغ 7.75 مليون دولار إلى مقدم البلاغ بيتر زاتكو والمحامين عنه انتهك اتفاق الاستحواذ الذي يقيد متى يمكن لتويتر سداد مثل هذه المدفوعات.
ورد محامو تويتر اليوم، قائلين إن هذا التسبيب من ماسك للانسحاب من الصفقة "باطل وجائر"، وفق ما نقلته "رويترز".
ويأتي الرد على خطاب المحامين عن ماسك قبيل اجتماع خاص سيُعقد غدا الثلاثاء سيصوت حملة الأسهم فيه على الصفقة.
وفي الشهر الماضي اتهم زاتكو تويتر، التي عزلته من منصب رئيس الأمن بها في يناير كانون الثاني، بالزعم كذبا أن لديها خطة أمن محكمة، كما اتهم شركة التواصل الاجتماعي بأنها أطلقت تصريحات مضللة بشأن دفاعاتها ضد المتسللين والحسابات المزيفة على منصتها على الإنترنت.
واتهم ماسك، الذي يرأس أيضا شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، تويتر بتحريف الحقيقة عند الكشف عن الحسابات المزيفة أو الآلية على المنصة وسعى لفسخ الصفقة بناء على هذه الأسباب.
وسيجتمع مقدم البلاغ مع اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء لمناقشة اتهاماته.
ومن المقرر نظر قضية تويتر التي تطالب بإلزام ماسك بالاستحواذ عليها يوم 17 أكتوبر تشرين الأول أمام محكمة في ولاية ديلاوير.
وهبطت قيمة السهم في شركة التواصل الاجتماعي بنسبة تقترب من 2% إلى 41.37 دولار وهي أقل بكثير من قيمة السهم في عرض الشراء الذي قدمه ماسك وهي 54.20 دولار.
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