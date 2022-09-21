طريقة سحرية لحذف رسائل من واتساب مرت عليها سنة!

على الرغم من أن تطبيق "واتساب" يعمل دائماً على تحسين أدائه عبر التطوير المستمر، حيث قدّم مزايا عديدة، إلا أن المستخدمين يطمعون دائماً بالمزيد.

فخاصية حذف الرسائل بعد الإرسال أضحت هامة جداً لدى الجميع، إلا أن استحالة حذف ما هو قديم جداً بقي العثرة الأكبر.

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حذف رسائل قديمة

عن هذه النقطة، انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر طريقة يستطيع من خلالها المستخدم حذف الرسائل من التطبيق الأخضر حتى لو مضى على إرسالها سنة كاملة.

وفي الخطوات، ما عليك سوى فتح تطبيق واتساب، ثم الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة المراد حذفها، ثم الضغط مطولاً على الرسالة، بعدها الانتقال إلى الخارج واختيار زر وضع الطيران.

كيف تحذفون اى رسالة واتساب من الطرفين حتى لو كانت قبل سنة..

احفظ الفيديو يمكن تحتاجها بعدين🌹 pic.twitter.com/i9o2mK9f34 — تـعـلـم إنـجـلـش (@Learn3E) September 20, 2022

ومن الإعدادات علينا اختيار الوقت والتاريخ بعد توقيف التحديث التلقائي لهما، والعودة بهما إلى الوراء أي إلى زمن قبل إرسال الرسالة، ثم حذف الرسائل بعد إعادة الوضع الطبيعي.

تحديثات مستمرة

يشار إلى أن تطبيق واتساب لطالما أعلن أن هدفه إرضاء المستخدمين إلى الحد الأكبر، خصوصا مع المنافسة الشرسة التي يتلقاها من تطبيق تلغرام.

ولهذا، يقوم بين الحين والآخر بإصداؤ تحديثات جديدة تكون على المستوى المطلوب لجميع محبيه.