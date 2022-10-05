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ألوان زاهية.. بماذا يحتفل غوغل هذه المرة؟

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غوغل
من غوغل

ألوان زاهية.. بماذا يحتفل غوغل هذه المرة؟

دبي - العربية.نت

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بألوان زاهية وأشكال مفرحة، احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت غوغل، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للمعلمين، والذي يصادف عادة في الخامس من أكتوبر من كل عام.

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ونشر المحرك رسما متحركا على صفحته الرئيسية يظهر دفترا ولوحا مدرسيا، ومعهما أدوات تدريس تضم مجهراً ومثلثاً وخريطة.

كما يمكنك مشاهدة أخبار وموضوعات ذات صلة بالموضوع، وأيضاً خانات مخصصة للتهاني والفيديوهات بمجرد النقر على الرسم الذي يظهر في أعلى صفحة المحرك.

توصية من الأمم المتحدة

يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين كان بدأ في عام 1994، وذلك إحياء لذكرى توقيع توصية من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للمعلمين، بشأن أوضاع المدرسين.

من غوغل
من غوغل

وتصدر هذه المؤسسات بيانا مشتركا في كل عام للاحتفال بتفاني المدرسين في عملهم الجليل الذي يعود بالنفع على الجميع، فهم ينيرون الدرب للتلاميذ ويساعدونهم على اكتشاف سُبل العلم.

في حين تشدد اليونسكو" على أن هذا اليوم يعدّ تذكيراً بالدور الحاسم الذي يضطلع به المعلمون وعملهم المضني والبناء.

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