اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Capture
يشارك في مشروع التاكسي الطائر العديد من الشركات الصناعية والعاملين في مجال الطيران

فرنسا: التاكسي الطائر وسيلة للتنقل في أولمبياد 2024

يشارك في مشروع التاكسي الطائر العديد من الشركات الصناعية والعاملين في مجال الطيران

باريس - زينة عدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ركوب سيارة طائرة كان ضربا من الخيال، لكن اليوم الخيال العلمي أصبح واقعاً.

ففي سابقة من نوعها ستقلع بشكل فعلي أولى سيارات أجرة طائرة لنقل الركاب من المشجعين والمشاركين في مناسبة ألعاب أولمبياد 2024 التي ستقام في فرنسا.

ويشرف على هذا المشروع شبكة مواصلات باريس والمديرية العامة للطيران المدني الفرنسي، وسيتم تخصيص نقطتي انطلاق لهذه المركبات في quai d'Austerlitz وLa Défense.

التاكسي الطائر
التاكسي الطائر

ومن المفترض أن تبدأ مجموعة من الاختبارات لهذه الخدمة قبل بضعة أشهر من انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وستكون هذه التجارب مرتبطة بمدى القبول الاجتماعي وكذلك الضوضاء والاهتزازات.

وابتداء من أبريل 2024، سيكون بإمكان عشر سيارات أجرة طائرة بمقعدين تجربة أول ممرات جوية، وسيكون السائق على متن المركبة. وإن نجحت التجربة، سيسمح لشركات الطيران بطرح هذه الخدمة في الأسواق بين عامي 2028-2030.

فرنسا.. حظر كورونا ساهم في رفع معدلات الإنجاب فيروس كورونا فيروس كورونا فرنسا.. حظر كورونا ساهم في رفع معدلات الإنجاب

ويشارك في مشروع التاكسي الطائر العديد من الشركات الصناعية والعاملين في مجال الطيران، بما فيهم Airbus وSafran وEhang وVolocopter.

هذا المشروع تم إطلاقه في عام 2019 وسط ضجة كبيرة حتى قبل إجراء الاختبارات الأولى. ومنذ ذلك الحين، تم اختيار مطار بونتواز في إيل دو فرانس لإجراء التجارب في ظروف حقيقية لسيارات الأجرة الطائرة المستقبلية. وكان قد أوضح أوغستين دي روماني، الرئيس التنفيذي لشركة Groupe ADP، خلال افتتاح هذه المنطقة الواقعة على بعد 40 كيلومترًا شمال باريس، قائلا: "سننشئ أول مطار أوروبي للسيارات الطائرة هنا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70 واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط