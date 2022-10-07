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إيلون ماسك - تويتر (shutterstock)
تعبيرية
تويتر

محامو ماسك: "تويتر" ترفض عرض الـ44 مليار دولار للاستحواذ

طالبوا محكمة ديلاوير بوقف محاكمة قادمة في هذا الصدد

نيويورك - (أ ب)
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قال محامو الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم الخميس، إن شركة "تويتر" ترفض عرض مالك شركة "تسلا" البالغة قيمته 44 مليار دولار المقدم للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي، وطالبوا محكمة ديلاوير بوقف محاكمة قادمة في هذا الصدد.

وجدد ماسك عرضه للاستحواذ على الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنهاء نزاع قانوني مطول بدأ عندما حاول التراجع عن صفقة أبريل/ نيسان ورفعت "تويتر" دعوى قضائية.

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وبما أن "تويتر" رفعت دعوى قضائية ضد ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء بعد أن حاول التراجع قبل أربعة أشهر، فمن غير المرجح أن تنسحب الشركة - التي صوت مساهموها بالموافقة على الصفقة - من الاتفاق.

وبدلا من ذلك، من المحتمل أن تسعى الشركة - التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو - للحصول على تأكيدات من جانب ماسك بأنه جاد هذه المرة ولن ينسحب مرة أخرى.

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