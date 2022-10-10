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(آيستوك)

هجمات إلكترونية مصدرها روسيا.. تعطل مواقع مطارات أميركية

دبي - العربية.نت
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كشف مسؤول أميركي كبير أن هجمات إلكترونية استهدفت بعض أكبر المطارات في الولايات المتحدة الاثنين.

وقال المصدر لقناة ABC News إن العملية نفذها مهاجم داخل الاتحاد الروسي.

تعطل المواقع الإلكترونية لشركات طيران أميركية وبنوك أسترالية كبرى شركات شركات تعطل المواقع الإلكترونية لشركات طيران أميركية وبنوك أسترالية كبرى

ولحسن حظ تلك المطارات، فإن الأنظمة المستهدفة لا تتعامل مع مراقبة الحركة الجوية أو الاتصالات والتنسيق لشركات الطيران أو أمن النقل.

غير أن الهجمات أدت إلى "منع وصول" المسافرين إلى المواقع الإلكترونية التي تظهر أوقات الانتظار والازدحام في المطار.

جميع أنحاء البلاد

وقد أبلغت المطارات عن الهجمات لأول مرة حوالي الساعة 3 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عندما أبلغت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بأن نظام مطار LaGuardia قد استهدف، غير أنه تمت استعادته.

لكن مطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد تأثرت بالفعل.

كما تأثرت مواقع الويب الخاصة بمطار Des Moines الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) ومطار شيكاغو أوهير الدولي صباح الاثنين.

فيما أفاد مطار Hartsfield-Jackson Atlanta الدولي في حوالي الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أن موقعه يعمل مرة أخرى وأن "العمليات في المطار لم تتأثر في أي وقت".

وأوردت ABC أن مبرمجين ومهندسين يعملون على إغلاق الثغرات التي سمحت للمخترقين بقرصنة المواقع.

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