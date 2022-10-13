غوغل يسمح لترمب بعرض تطبيق "تروث سوشال" على متجره
الشبكة كانت مشروع الرئيس الأميركي السابق للردّ على منصّات مثل "تويتر" التي حظر عليها
أعلنت شركة "غوغل" الأربعاء أنّها سمحت لمنصّة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" التي أسّسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعرض تطبيقها على "بلاي ستور"، متجر تنزيل التطبيقات على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.
وقال عملاق الإنترنت إنّه أصدر هذا القرار بعدما وافقت "تروث سوشال" على الالتزام بسياساته المتعلّقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعده مثل "التحريض على العنف".
أنّ المنصّة قامت بتحديث تطبيقها بما يتّفق وسياسات "غوغل بلاي" لجهة حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصّة.
وكان غوغل أعلن في نهاية آب/أغسطس أنّ تطبيق "تروث سوشال" غير مرحّب به في بلاي ستور إلى أن يلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة.
وقالت الشركة إنّها أخطرت "تروث سوشال" في 19 آب/أغسطس بأنّ تطبيقها ينتهك سياسات متجر "بلاي" ويتطلّب "أنظمة فعّالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون".
ووفقاً لشركة التكنولوجيا فإنّ التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى لتضمّنه تهديدات جسدية وعنيفة.
و"تروث سوشال" هو مشروع ترمب للردّ على منصّات مثل "تويتر" التي حظر عليها بعد هجوم حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في كانون الثاني/يناير 2021.
-
كوريا الشمالية تختبر صاروخي كروز بعيدي المدى بإشراف كيمتجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية العرب والعالم
-
تقرير: احتجاجات إيران تحدث "تصدعات" بين النخبة الحاكمةلاريجاني: "الاحتجاجات لها جذور سياسية عميقة وليست مجرد نتاج "حراك" أميركي أو إسرائيلي إيران
-
بأغلبية ساحقة.. إدانة أممية للضم الروسي "غير القانوني" لمناطق أوكرانيةالبعثة السعودية في بيان عن دول مجلس التعاون: دعمنا القرار التزاما بالقانون الدولي العرب والعالم