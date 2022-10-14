ماسك يخضع لتحقيق أميركي يتعلق بصفقة تويتر

يخضع الملياردير الأميركي إيلون ماسك لتحقيق أميركي يتعلق بصفقة شراء تويتر المتعثرة منذ أشهر.
وأفادت شركة التواصل الاجتماعي تويتر في ملف قضائي نُشر يوم الخميس بأن ماسك يخضع لتحقيق فيدرالي يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة تويتر.
BREAKING: Twitter says Elon Musk is being investigated by US federal authorities— The Spectator Index (@spectatorindex) October 13, 2022
وكانت وثيقة قضائية قد أظهرت الأسبوع الماضي، أن قاضياً في ولاية ديلاوير الأميركية، أمر بوقف دعوى شركة تويتر بحق الملياردير الأميركي، حتى 28 من الشهر الجاري، للسماح لماسك بإتمام صفقة الاستحواذ.
وافق على الشراء
يأتي ذلك، بعد أيام من تغيير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المسار ووافق على شراء "تويتر" بالسعر المتفق عليه مسبقا.
وكانت وثائق كشفت عن أن ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها الشركة، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.
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