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(آيستوك)

"لصق الفم" أثناء النوم.. تحد كارثي يغزو تيك توك

دبي - العربية.نت
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مرة جديدة يغزو تحد كارثي منصة تيك توك يتجلى بإغلاق الفم بلاصق أثناء النوم لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط!.

في هذا السياق، أكد أخصائي اضطرابات النوم والأستاذ المساعد في الطب السريري بكلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، راج داسغوبتا، أن هذا التحدي يمكن أن يكون خطيراً للغاية لمن يعاني من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وفق CNN.

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وأضاف أن "هناك أدلة محدودة على فوائد لصق الفم وسأكون حذراً للغاية"، مشدداً على ضرورة التحدث لمقدم الرعاية الصحية الخاص بالشخص قبل محاولة ذلك.

في حين روّج المشاركون للتحدي، معتبرين أن "النوم بشكل صحيح" مهم حقاً لمكافحة الشيخوخة و"الشعور بأفضل ما لديك"

أكثر اضطرابات النوم خطورة

ويعد انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو الانهيار الكامل أو الجزئي للمجرى الهوائي، أحد أكثر اضطرابات النوم شيوعاً وخطورة.

فيما يُعتقد أن أكثر من مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاماً يعانون من هذه الحالة، بحسب دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Lancet Respiratory Medicine.

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