الحرب اشتعلت.. مؤسس تويتر ينافس ماسك بتطبيق جديد

قبل أسبوع من تولي إيلون ماسك السيطرة الكاملة على تويتر، أعلن مؤسس العصفور الأزرق والرئيس التنفيذي السابق، جاك دورسي إطلاق تطبيق جديد يسمى "بلو سكاي" يكون فيه المستخدمون هم المتحكمون بالخوارزميات.

وأوضحت الشركة في بيان يوم الثلاثاء الماضي أن "الخطوة التالية هي البدء في اختبار البروتوكول وتطويره"، بحسب موقع People.

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كما أضاف البيان أن "الأمر يتطلب تنسيقاً من العديد من الأطراف بمجرد نشر الشبكة، لذلك سنبدأ في إصدار تجريبي خاص لحل المشكلات".

وسيستخدم التطبيق الجديد بروتوكول نقل يدعى (AT Protocol)، وهو عبارة عن شبكة اجتماعية موحدة تديرها مواقع متعددة بدلاً من موقع واحد.

منافس قوي

في الأسبوع الماضي، أشار جاك دورسي إلى أن تطبيقه الجديد كان ينوي أن يكون منافساً لأي شركة تحاول امتلاك الأساسيات الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي أو بيانات مستخدميها.

وأعرب دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر في نوفمبر 2021 واستقال من مجلس إدارة الشركة في مايو من هذا العام، عن أسفه بشأن كيفية سير الأمور مع تويتر.

Bluesky is building a social protocol. We released “ADX” (the X stood for Experiment) in May. Now that the design is starting to solidify, we’re renaming it to the “Authenticated Transport Protocol” — the “AT Protocol.” https://t.co/Q0XUF8OhVD — bluesky (@bluesky) October 18, 2022

يذكر أن "بلو سكاي" تأسست في البداية بواسطة تويتر في عام 2019 للمساعدة في تطوير مفهوم لامركزي مماثل لعملاق الوسائط الاجتماعية.

بروتوكول دائم ومفتوح

وكتب دورسي في سؤال وجواب في ذلك الوقت أن "الهدف الأكبر وطويل الأمد هو بناء بروتوكول دائم ومفتوح للمحادثات العامة".

كذلك أضاف "انها ليست مملوكة لاي منظمة وانما يساهم بها اكبر عدد ممكن".

وفي فبراير، أعلنت الشركة عن تشكيل Bluesky PBLLC، "شركة المنفعة العامة التي ستنفذ هذه الرؤية كمنظمة مستقلة"، مع دورسي كأحد أعضاء مجلس إدارتها.

وبعد أن استقال دورسي، الذي شارك في تأسيس تويتر في عام 2006، من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في نوفمبر، قدم ماسك عرضاً لشراء الشبكة الاجتماعية في أبريل الماضي.