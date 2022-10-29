إيلون ماسك سيدفع 100 مليون دولار تعويضات لثلاثة فصلهم من تويتر

سيحصل مسؤولون كبارا، فصلهم إيلون ماسك من شركة Twitter Inc التي دفع 44 مليارا من الدولارات ليشتريها الخميس الماضي، وهم رئيس تنفيذي واثنين من المدراء التنفيذيين، على 104 ملايين دولار تعويضات نهاية الخدمة، اضافة الى 65 مليونا و200 ألف ثمن ما يملكون من أسهم حصلوا عليها كمكافآت أثناء عملهم في "تويتر"سابقا.

وبموجب حسبة أجرتها وكالة Bloomberg News الأميركية، ونشرتها أمس الجمعة، ستحصل رئيسة السياسة القانونية والثقة والأمن Vijaya Gadde المولودة قبل 47 سنة بالهند، على تعويض قدره 17 مليون دولار، فيما تصل حصة المدير المالي، الأميركي Ned Segal البالغ 61 عاما، الى 37 مليونا. أما الرئيس التنفيذي، المولود في الهند قبل 38 سنة باسم Parag Agrawal وتولى منصبه بالشركة منذ أقل من عام، فتعويضه 50 مليونا من الدولارات.

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وكان ماسك، الموصوف بأغنى رجل في العالم، ومؤسس شركة Tesla لانتاج السيارات الكهربائية، كما شركة SpaceX للخدمات الفضائية، اشترى أيضا ما يملكه الثلاثة من أسهم كمكافآت، بسعر 54.20 دولارا للسهم، حيث تملك فيجايا غادي 642 ألف سهم، قيمتها 38 مليون و800 ألف دولار، ويملك نيد سيغال 406 آلاف سهم، ثمنها 22 مليونا. أما باراغ أغراوال، فيملك 155 ألف سهم، قيمتها 8 ملايين و400 ألف.

وقام ماسك أيضا بفصل الأميركي Sean Edgett المستشار العام للشركة، الا أن مقدار تعويضه وأسهمه غير معروف بعد، وفقا لما قرأت "العربية.نت" مما علمته الوكالة من 3 مصادر بالشركة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، وأحدهم أكد سيطرة Elon Musk البالغ 50 سنة، على أقوى منصة تواصل بالعالم قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية الرئيسية بأميركا وانتخابات البرازيل الرئاسية.