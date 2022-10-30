هذه مواصفات حاسب "Xiaomi" المنافس لحواسب آبل
يتميز الحاسب بهيكل نحيف ليكون أنحف الهواتف التي تطلقها الشركة وأخفها وزناً
كشفت شركة "شاومي" الصينية، عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية لها "ريدمي نوت 12"، والتي تتضمن هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة.
ويتمتع الهاتف الجديد "ريدمي نوت 12 ديسكافيري إديشن" بقدرة هائلة تصل إلى 210 وات "هايبر تشارج"، ويتم التحكم في هذه الميزة من خلال 3 شرائح شحن سريعة بقوة 100 وات، والتي تقوم بشحن بطارية الهاتف التي تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة بالكامل خلال 9 دقائق فقط، وفقا لبيان رسمي من "شاومي".
وتراوحت أقصر فترة شحن في الهواتف الذكية سابقا بين 30 و15 دقيقة.
Redmi Note 12 Pro Discovery edition— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 27, 2022
6.67" FHD+ OLED display, 120Hz refresh rate, 900nits,10bit
Dimensity 1080
LPDDR4X, UFS 2.2
200MP Samsung HPX OIS+8MP+2MP
16MP
4300mAh battery 210 watt charging
Android 12
8.98mm thick
208 gram
NFC
WiFi 6
3.5mm jack
X-axis motor
¥2399~₹27,310 pic.twitter.com/p2Ov81IShe
كما كشفت الشركة عن الحاسوب المحمول الجديد شاومي بوك أير " Xiaomi Book Air 13"، كان من أبرز المنتجات الجديدة، والذي يقدم العديد من الميزات المتقدمة.
وكانت بعض مواقع الإنترنت سرّبت مواصفات الحاسب الجديد "Xiaomi Book Air 13" الذي طرحته "Xiaomi" ليكون منافسا لحواسب "Air" التي تطرحها آبل.
ويتميز الحاسب بهيكل نحيف مصنوع من الألومينيوم سماكته 12 ملم فقط، ليكون أنحف الهواتف التي تطلقها الشركة وأخفها وزنا.
ويحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة، أبعادها "16:10"، ودقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ومعدل تحديثها 60 هيرتزا.
ويزود بمعالجات Core-i5 وCore-i7 من الجيل الثاني عشر الحديث، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت و 1 تيرابايت، كما سيجهز بمنافذ USB-C للشحن ونقل البيانات.
-
لهواة البستنة.. هكذا يمكن تخزين وحفظ بذور الخضراوات لسنةينبغي انتقاء بذور من نباتات موروثة أو من أنواع مفتوحة التلقيح علم
-
قضى 38 سنة في السجن ظلماً.. الإفراج عن أميركي برأه الحمض النوويبعد 38 سنة قضاها خلف أسوار السجن ظلماً.. السلطات الأميركية تفرج عن رجل بعدما برأه الحمض النووي من تهم القتل والاغتصاب العربية ميديا
-
شاهد.. توقف مباراة في الدوري الأوكراني بسبب غارة جويةاستؤنف النشاط الكروي بأوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية بأغسطس الأخيرة